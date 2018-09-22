СМИ: в Канаде в результате торнадо более 10 человек попали в больницу

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 10 человек получили различные травмы и были госпитализированы в результате торнадо, который обрушился вечером в пятницу на север Оттавы (провинция Онтарио) и соседний с ней город Гатино (провинция Квебек). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По уточненной информации, в Оттаве шесть человек были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, в Гатино в больнице оказались пять пострадавших. Еще несколько десятков человек обратились за помощью медиков, но госпитализация им не потребовалась.

Стихия также повредила около 40 жилых домов в Оттаве и Гатино. В столичном регионе были повалены порядка 80 столбов линий электропередачи, в результате чего без электроснабжения остались более 170 тыс. потребителей.

Торнадо не характерно для этой части Канады. О его приближении, по свидетельству корреспондента ТАСС, накануне население было проинформировано по всем телеканалам и радиостанциям. Специалисты также объясняли, как нужно действовать, чтобы по возможности избежать травм и спасти свою жизнь. По данным Национального метеобюро, скорость ветра во время торнадо достигала 60 м/с.