В Тамбовской области в жилом доме обрушились пять балконов

ТАСС, 22 сентября. Пять балконов обрушились в субботу в пятиэтажном панельном доме в селе Красносвободное Тамбовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В субботу около 11:55 мск произошло обрушение пяти балконов в жилом панельном доме на улице Центральной в селе Красносвободное. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, несущие конструкции здания не повреждены. "Произошло обрушение только балконных бетонных плит. Жители вернулись в свои квартиры, эвакуации, расселения не требуется", - отметили в главке.

На месте ЧП организовано дежурство сотрудников МЧС. "Причины происшествия выясняются. По предварительной версии, первой рухнула балконная плита на пятом этаже с торца здания, что спровоцировало обрушение четырех балконов, расположенных ниже", - добавили в пресс-службе.