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Штаб кандидата от КПРФ сообщил в полицию Абакана о подозрительном свертке в офисе

Прибывшие на место полицейские проверили офис Валентина Коновалова, но ничего подозрительного не нашли

ТАСС, 22 сентября. Правоохранительные органы  получили сообщение о свертке, предположительно, с наркотиками в офисе кандидата на пост главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова, однако ничего подозрительного не обнаружили.

"22 сентября в дежурную часть УМВД России по г. Абакану поступило сообщение о том, что в офисе регионального отделения партии кандидата на пост главы Республики Хакасия обнаружен подозрительный сверток, в котором могут содержаться наркотические вещества. Информация не подтвердилась. Наркотических средств и подозрительных свертков в офисе не обнаружено. Проводится проверка", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Как пояснили ТАСС в региональном отделении КПРФ, в полицию обратились сами сотрудники штаба. "У нас появилась информация, что возможны какие-то провокации, что что-то подкинут. Мы попросили в целях безопасности проверить - к нам приходит много народу, были какие-то подозрительные люди", - пояснил собеседник агентства.

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