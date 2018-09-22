{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека пострадали от удара током при катании на парашюте на Кубани

Пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу поселка Новомихайловский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Молодая пара получила травмы от удара током при катании на парашюте на пляже Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным следствия, в субботу примерно в 18:00 мск молодая пара каталась на парашюте на пляже Черного моря в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю", - пояснил собеседник, добавив, что "пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу поселка Новомихайловский".

По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияКраснодарский край
Эксперт: исполнение теракта в Ахвазе говорит об участии в нем иностранных спецслужб
Аналитик Института Востоковедения РАН Борис Долгов считает, что атака была направлена именно против государственных институтов Ирана
Читать полностью