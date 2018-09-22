Два человека пострадали от удара током при катании на парашюте на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Молодая пара получила травмы от удара током при катании на парашюте на пляже Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным следствия, в субботу примерно в 18:00 мск молодая пара каталась на парашюте на пляже Черного моря в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю", - пояснил собеседник, добавив, что "пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу поселка Новомихайловский".
По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.