Пять человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Саратовской области

ТАСС, 22 сентября. Пять человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в городе Балаково Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе областной ГИБДД.

"В 19.30 по местному времени [18:30 мск] в Балаково автобус Ford Transit (вахтовый), по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестка и допустил столкновение с Hyundai Getz. В результате ДТП водитель Hyundai с травмами доставлен в лечебное учреждение, четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ТАСС пока не располагает комментарием областного минздрава.