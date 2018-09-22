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Девушка погибла, упав под поезд на станции метро в Москве

Инцидент не повлиял на движение Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Девушка упала на пути под прибывающий поезд на станции столичного метрополитена "Улица Академика Янгеля", сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 19:55 на станции метро "Улица Академика Янгеля" произошел инцидент с пассажиром: 22-летняя москвичка упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив эту ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую", - сказал он.

Вызванные сотрудниками полиции медики констатировали смерть девушки из-за травмы, несовместимой с жизнью.

"В 19:59 для извлечения тела погибшей было снято напряжение. В 20:11 тело погибшей извлекли и подали напряжение. В целом инцидент на движение Серпуховско-Тимирязевской линии никоим образом не повлиял. Все службы метро сработали оперативно", - добавил Мышляев.

По факту смерти девушки проводится проверка, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

 

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