Число жертв крушения парома в Танзании достигло 209

ТАСС, 22 сентября. Число человек, погибших в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании, достигло 209. Как сообщает в субботу агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные местного телеканала, в ходе спасательной операции обнаружили одного выжившего.
"Мы сожалеем о том, что в настоящее время 209 погибших, - указал министр транспорта Танзании Исак Камвелве на брифинге. - 172 из них [погибших] опознаны членами их семей, в том числе 112 тел были переданы родным для проведения церемоний прощания и похорон". По данным главы района Мванза Джона Монгеллы, техника, которая сможет перевернуть развалившееся в результате крушения судно, а следовательно, ускорить поиски, находится на пути к острову Юкора.
Ранее AFP со ссылкой на местную радиостанцию сообщало о 207 погибших.
По данным вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул в четверг между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек. Согласно информации портала Africanews, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.
21 мая 1996 года в результате крушения парома "Букоба" на озере Виктория около танзанийского порта Мванза погибло более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.