Автомобиль врезался в стену Музея городского быта в Угличе

ТАСС, 22 сентября. Легковой автомобиль Mercedes в субботу врезался в стену Музея городского быта в центре Углича (Ярославская область). Пострадали водитель и два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Около 15:00 местного времени [совпадает с московским] на Успенской площади в центре города Углича водитель автомашины Mercedes 1971 года рождения не справился с управлением и врезался сначала в ограждение, а затем в стену Музея городского быта. Водитель и два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди экскурсантов, находившихся в здании музея, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
По предварительной информации, водитель находится в тяжелом состоянии, жизни пострадавших - его ребенку 2006 года рождения и жене - угрозы нет. Стена здания музея частично повреждена.
В мэрии Угличского района уточнили, что врезавшийся автомобиль повредил деревянную обшивку террасы музея. "Стена террасы обшита деревянными рейками, они оказались сломаны, но основные конструктивные элементы, несущие стены не нарушены. Здание находится в муниципальной собственности, думаю, что в течение трех дней все будет восстановлено. Повреждены некоторые экспонаты музея, но оценка ущерба еще не проведена", - рассказал ТАСС глава района Анатолий Курицин.
Музей городского быта - одна из достопримечательностей Углича. Он был открыт в 2004 году в деревянном здании бывшей городской публичной библиотеки, которую построили по инициативе местного купца и мецената Н. Д. Евреинова. Во второй половине XIX века в здании размещалась чайная купца В. И. Кашинова.