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У берегов Литвы в Балтийском море ищут пропавших яхтсменов

Поиск осложняют порывистый ветер и сильные волны

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Спасательные службы Литвы ведут поиск пропавших в Балтийском море яхтсменов. Об этом в эфире национального радио сообщил в субботу представитель Координационного центра спасения на море Рамунас Кажерскас.

"Сигнал бедствия получен с двух яхт, принимавших участие в регате на Балтийском море у берегов Литвы", - сказал он. Одна из них, по данным Координационного центра, стала неуправляемой, с другой за борт смыло людей. "Необходимая помощь оказана, шесть человек доставлены на берег, но поиск еще двух человек продолжается", - сказал Кажерскас.

По его словам, поиск осложняют порывистый ветер и сильные волны. В операции был задействован вертолет ВВС Литвы. На берегу спасенным яхтсменам была оказана первая медицинская помощь.

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