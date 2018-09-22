Власти Приднестровья опровергли сообщения СМИ Молдавии о крушении военного вертолета

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Приднестровья опровергли сообщения, опубликованные в молдавских СМИ, о якобы произошедшем в Тирасполе крушении военного вертолета. Как говорится в распространенном в субботу комментарии министерства обороны непризнанной республики, авария с вертолетом Ми-8Т произошла 20 сентября при штатном опробовании силовых установок и других систем летательного аппарата.
"Три члена экипажа получили легкие телесные повреждения и на месте получили необходимую медицинскую помощь", - указывается в заявлении ведомства. По его данным, механические повреждения получил и вертолет.
В настоящее время специалистами минобороны совместно с сотрудниками Военно-следственного управления Следственного комитета Приднестровья проводится проверка обстоятельств происшествия. Среди возможных причин называется "усталостное разрушение трансмиссии рулевого винта, приведшее к потере устойчивости и управляемости вертолета".
Ранее в СМИ Молдавии появились сообщения, в которых говорилось "о разбившемся в Приднестровье военном вертолете".