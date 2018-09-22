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Подросток в Петербурге пытался поджечь другого школьника, используя горючее

Пятиклассник не пострадал, так как успел сбросить загоревшийся рюкзак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Петербурге расследуют инцидент с попыткой поджога одного подростка другим с использованием горючего. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от матери школьника о том, что он подвергся нападению другого подростка с попыткой поджога. Материал направлен в главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу", - сообщил источник.

Ранее местные СМИ сообщили, что 14-летний школьник напал на пятиклассника: он перегородил мальчику дорогу, облил его горючим и поднес огонь. На мальчике загорелся рюкзак, который был у него за плечами. По данным журналистов, ребенок не пострадал, поскольку успел сбросить полыхающую сумку.

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