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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у острова Гуам в Тихом океане

Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала

ТАСС, 23 сентября. Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в воскресенье у американского острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 207 км к юго-востоку от населенного пункта Дедедо с населением около 45 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.

Остров Гуам расположен в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана.

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