Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у острова Гуам в Тихом океане

ТАСС, 23 сентября. Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в воскресенье у американского острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр стихии находился в 207 км к юго-востоку от населенного пункта Дедедо с населением около 45 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.
Остров Гуам расположен в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана.