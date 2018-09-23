Разлив дизельного топлива на Ангаре в Красноярском крае ликвидировали спустя 36 лет

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Ангара в Богучанском районе Красноярского края, сообщили в воскресенье ТАСС в районной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Причиной загрязнения стал аварийный слив 30 кубометров дизельного топлива на берегу реки, который произошел еще в 1982 году.
"Загрязнение ликвидировано, сорбентом обработано около 500 м береговой линии Ангары. Он все впитал, сейчас его и загрязненный грунт будут вывозить на полигон ТБО. Для ограничения распространения загрязнения по реке были установлены заградительные боны", - сказал диспетчер.
По его словам, сам разлив нефтепродуктов произошел еще в 1982 году. "Тогда в результате аварийной разгерметизации в грунт попало около 30 кубов дизельного топлива. Сейчас оно попало в грунтовые воды, которые из-за понижения уровня воды в Ангаре пошли в реку", - уточнил собеседник агентства. Для обнаружения источника загрязнения было выкопана траншея длиной 36 м.