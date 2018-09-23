Пожар в здании Университета Крита потушен

АФИНЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили в воскресенье пожар в Университете Крита, данных о пострадавших пока нет. Об этом сообщило Афинское Македонское информационное агентство (АМНА).

"Пожар в университете потушен", - заявил агентству Одиссеас Зорас, ректор этого учебного заведения, большая часть комплекса которого расположена в административной столице острова - городе Ираклион. По его данным, в результате пожара пострадало центральное здание учебного заведения, северное здание общежития и лаборатория Музея естественной истории Крита.

По словам ректора, "все говорит о том, что нет проблем с учащимися", которые до эвакуации находились в общежитии. "Однако мы изучаем все возможности, потому что, например, мы не знаем, не гостили ли какие-нибудь другие люди в это время у студентов", - отметил он.

Пожарная служба Крита сообщила, что в тушении огня принимали участие 2 вертолета, 42 пожарных на 21 пожарной машине, а также сухопутный отряд из 40 человек.

"Мы начинаем подсчет ущерба, нанесенного кабинетам, лабораториям и общежитию, - сообщил агентству заместитель губернатора острова по вопросам гражданской защиты Яннис Леондаракис. - Власти также примут меры для студентов, которые останутся без жилья, мы им поможем". Кроме того, сообщил он, в Ираклион направляются представители министерства образования, научных исследований и культов Греции, чтобы изучить проблемы студентов, нуждающихся в жилье.

Причины возгорания не ясны

Пожар возник в воскресенье утром по неизвестной пока причине в подвале центрального здания университета и быстро распространился на студенческое общежитие и здание Музея естественной истории Крита. По данным критского портала Neakriti.gr, в лаборатории музея ранее раздавались постоянные взрывы, потому что там хранится спирт и баллоны с пропаном и другими газами.

Из общежития сразу же были эвакуированы десятки проживающих там студентов. Полиция перекрыла движение по проспекту Кноссу, а также эвакуировала население близлежащих домов в превентивных целях. В 30 м от университета расположена больница.

Университет Крита - крупнейший университет острова, расположенный в городах Ираклион и Ретимнон. В университете обучается около 13 тысяч человек, из них около 2 тысяч проходят послевузовское обучение. В Ираклионе находятся отделения медицины, химии, биологии, информатики, математики, прикладной математики, материаловедения и технологии, а также физики. В 1981 году был создан Музей естественной истории Крита, являющийся частью университета.