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Задержан житель Волгоградской области, насильно удерживавший в доме женщину с ребенком

По данным ГУМВД, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил заложников

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Волгоградской области, который накануне в ходе семейного скандала выгнал на улицу родителей и, угрожая ножом, удерживал в доме пришедшую в гости женщину с шестилетним сыном. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба областного ГУМВД.

"33-летний житель поселка Гумрак выгнал из дома на улицу своих пожилых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. По имевшимся сведениям, женщина и ребенок были избиты", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина был пьян. Когда приехала полиция, он отказался выпустить женщину и ее ребенка. "Демонстрируя нож, он угрожал применением в отношении них насилия", - отметили в пресс-службе.

Полиции пришлось организовать спецоперацию, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов освободили заложников. "Злоумышленник - ранее неоднократно судимый волгоградец - задержан, несмотря на оказанное сопротивление", - сообщили в ГУМВД.

Пострадавшие - 31-летняя жительница города Волжского и ее ребенок - находятся в больнице с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка.

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