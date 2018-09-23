В ЛНР сообщили о подрыве трех украинских силовиков на собственной мине

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Трое военнослужащих подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне силовой операции получили ранения различной степени тяжести от взрыва своего же взрывного устройства. Об этом сообщил в воскресенье представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции, трое военнослужащих одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своем же минно-взрывном устройстве. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение в Северодонецк, состояние двоих оценивается как средней тяжести, одного - тяжелое", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.