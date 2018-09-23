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AFP: шесть военных получили ранения в результате взрыва газовой плиты в пригороде Парижа

Двое военных в критическом состоянии были доставлены в госпиталь

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Шесть военнослужащих получили ранения в результате взрыва походной газовой плиты в Венсенскому лесу в пригороде Парижа. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на военные источники.

Инцидент произошел около 09:00 по парижскому времени, когда группа военных совершала пробежку по заповеднику и увидела огонь в палатке, разбитой на его территории. Когда военные подбежали к месту возгорания, произошел взрыв, в результате которого шесть солдат получили ранения. Двое военных в критическом состоянии были доставлены в военный госпиталь Перси.

Как уточнил пресс-секретарь военного губернатора Парижа Гийом Троэль, пострадавшие - резервисты 24-го пехотного полка. "Они находились на занятиях по оперативной подготовке на территории Венсенского форта, а в воскресенье утром совершали спортивную пробежку в Венсенскому лесу" - отметил он.

На место инцидента прибыли пожарные службы, которые оперативно потушили огонь.

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