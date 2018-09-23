Дело об истязании приемного ребенка в Вологде передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о систематическом избиении шестилетнего приемного ребенка в Вологде передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, учитывая общественный резонанс, в целях необходимости выяснения истинных причин и условий, приведших к трагедии с ребенком, а также ввиду выявленного в ходе следствия отсутствия контроля над обеспечением безопасности ребенка в приемной семье, в том числе со стороны органов опеки и попечительства, поручил передать из второго следственного управления ГСУ СК России в центральный аппарат ГСУ СК России уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и об истязании опекаемого шестилетнего мальчика в Вологде, а также о халатности должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства городской администрации", - сообщили в ведомстве.

10 августа из квартиры в Вологде в областную детскую клиническую больницу был доставлен шестилетний мальчик с тяжкими телесными повреждениями. Ребенок все еще находится в больнице в состоянии комы. Установлено, что мальчик проживал в семье своей тети - его опекуна - с еще тремя детьми (трех, шести и тринадцати лет). В ходе предварительного следствия подтверждены сведения о систематических побоях ребенка.

"Следствием назначены повторные комиссионные судебные экспертизы в целях достоверного установления объема и источника травм, имевшихся на теле ребенка, а также психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении 13-летней девочки с целью проверки версии о причинении ею телесных повреждений потерпевшему", - сообщили в СК. Кроме того, по указанию Бастрыкина проводится служебная проверка в отношении руководства и следователей Вологодского следственного управления, не принявших на первоначальном этапе расследования надлежащих мер по активному и тщательному расследованию данного уголовного дела.

Следствие также обратилось в департамент здравоохранения Вологодской области, Минздрав России, а также к директору НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю для определения тактики дальнейшего обследования и лечения ребенка. Также в ближайшее время Бастрыкин планирует провести прием в Вологде.