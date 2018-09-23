СК возбудил дело после травмирования током двух человек при катании на парашюте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после травмирования двух человек электрическим током во время катания на парашюте на пляже Черного моря в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователем проведен осмотр судна, допрошены свидетели, пострадавшие и подозреваемый", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 сентября подозреваемый, находясь на пляже Черного моря в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края, оказывал платные услуги по катанию на парашюте молодой паре. Во время буксировки парашюта сильным порывом ветра двух отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю. Пострадавшие были госпитализированы.