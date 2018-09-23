Посольство РФ не обладает данными, могли ли быть россияне на затонувшем в Танзании пароме

ТАСС, 23 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Танзании пока не располагает информацией о том, могли ли россияне быть среди пассажиров парома, потерпевшего крушение в четверг. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в российском диппредставительстве.

"Пока неизвестно, находились ли на пароме россияне", - информировали в посольстве.

Паром, на борту которого находились свыше 400 человек, затонул на озере Виктория между островами Юкора и Буголора в четверг. По последним данным, число жертв крушения достигло 225 человек. Поиски погибших продолжаются.