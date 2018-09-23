В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг

ТАСС, 23 сентября. Извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в воскресенье на Апшеронском полуострове в 35 км к юго-западу от столицы Азербайджана Баку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов страны.

"Высота выброса грязи составила 200-300 м. В результате извержения на прилегающей к вулкану территории образовались трещины глубиной до 40 м", - говорится в тексте сообщения. Извержение вулкана произошло в 8:53 по местному времени (7:53 мск), за ним последовало второе в 9:58 по местному времени (8:58 мск).

Предыдущее извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.