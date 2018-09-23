Охрана Букингемского дворца задержала мужчину с оружием на входе в королевскую резиденцию

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Охрана Букингемского дворца в воскресенье днем задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции с электрошокером. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие, а именно электрошокер", - говорится в документе. В полиции подчеркивают, что пока не расценивают действия задержанного как попытку совершения теракта.

Охрана остановила подозреваемого на территории центра для посетителей королевской резиденции - у входа на территорию самого дворца. Он доставлен в отделение полиции и вскоре должен быть допрошен.