В Петербурге автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, одна пострадавшая погибла на месте, другую госпитализировали.

"В результате ДТП одна женщина-пешеход погибла, вторая - в тяжелом состоянии", - сказали в управлении.

По данным ведомства, ДТП произошло около 16:00 мск недалеко от станции метро "Международная". По предварительным данным, наезд на пешеходов совершила Kia Optima, за рулем которой была 25-летняя девушка. По факту аварии проводится проверка.