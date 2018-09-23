Суд арестовал замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в воскресенье арестовал на 10 дней заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - сказал представитель суда.
По его словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца.
22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, в отношении Эфендиева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Как уточнил собеседник агентства, дело возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.