{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

Суд арестовал замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

Исмаил Эфендиев подозревается в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в воскресенье арестовал на 10 дней заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Исмаила Эфендиева, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Исмаилу Эфендиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - сказал представитель суда.

По его словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца.

22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Исмаила Эфендиева по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, в отношении Эфендиева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как уточнил собеседник агентства, дело возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

Теги
РоссияДагестанДела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
В Петербурге автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе
По предварительным данным, наезд на пешеходов совершила Kia Optima, за рулем которой была 25-летняя девушка
Читать полностью