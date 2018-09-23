СМИ: подросток погиб в результате стрельбы в Канаде

ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция Гамильтона (провинция Онтарио) расследует убийство подростка, который погиб в результате стрельбы на улице в восточной части города. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных огнестрельных ранений. Полиция сейчас опрашивает возможных свидетелей преступления, другой информации по поводу стрельбы в городе, которая привела к гибели человека, пока не сообщалось. Личность погибшего устанавливается.

Гамильтон находится примерно в 70 км к юго-западу от Торонто - крупнейшего города Канады.