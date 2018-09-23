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СМИ: шквальный ветер привел к перебоям в поставках электроэнергии в Чехии

Сообщается также о проблемах на железнодорожном транспорте

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Поставки электричества потребителям нарушены из-за усиливающегося шквального ветра в десятках районов Чешской Республики. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

Сбои с поставками электричества отмечены, прежде всего, в Западной Чехии. Сообщается, что зафиксировано уже 70 аварий на электросетях. Ожидается, что ночью ситуация ухудшится во всей республике: порывы ветра усиливаются. В горах в ее северной части они достигли силы урагана - 35 м/ с.

Из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов в районе города Хеб в Западной Чехии. Проблемы на железнодорожном транспорте отмечены в Центральной Чехии и в Устецком крае на севере республики.

Порывы усиливающегося ветра сопровождаются ливнями. Потоки дождевой воды затопили улицы в некоторых районах Праги. Из-за этого в центре чешской столицы были остановлены трамваи.

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