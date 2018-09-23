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Шквальный ветер оставил без света 140 тыс. семей в Чехии

Произошло 120 аварий на линиях высоковольтных передач

ПРАГА, 24 сентября. /ТАСС/. Аварии в системе поставок электричества в Чехии, вызванные порывами переходящего в ураган шквального ветра, оставили без света 140 тыс. семей. Об этом сообщил официальный представитель национальной компании - распределителя электроэнергии "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова.

"Мы зафиксировали 120 аварий на линиях высоковольтных передач и сотни менее значительных повреждений в системе электроснабжения потребителей, - отметила она. - Они вызваны обрушившимся на республику в воскресенье вечером шквальным ветром, который местами приобрел силу урагана. Без света осталось примерно 140 тыс. семей и коммерческих объектов".

Наиболее сложная ситуация в поставках электричества наблюдается в Центральной Чехии, Пльзеньском и Карловарском краях на западе Чехии, Пардубицком крае в Восточной Чехии и Оломоуцком крае на северо-востоке республики. Шквальный ветер порвал там провода на линиях электропередачи, а в некоторых местах повалены и несшие их деревянные столбы.

В ликвидации аварий участвуют сотни сотрудников оперативно-ремонтных служб "Чешских энергетических предприятий". Их работу усложняют дожди и ливни на большей части территории страны. В некоторых ее районах пока не ослабевают и порывы шквального ветра.

Тем не менее, по словам Сони Голингеровой, в течение понедельника большинство аварий в национальной электросети должно быть устранено, если погода в республике улучшится.

Теги
Чехия
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