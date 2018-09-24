Вулкан Попокатепетль в Мексике произвел почти 50 выбросов пепла и пара

МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Вулкан Попокатепетль, находящийся рядом со столицей Мексики, заметно активизировался за последние сутки. По данным специалистов из Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) он произвел почти 50 выбросов разной интенсивности.
"За последние 24 часа было зарегистрировано 49 выбросов с водяным паром, газом и небольшими объемами пепла", - говорится в заявлении CENAPRED. Высота одного из столбов пепла достигла 1,9 км над уровнем кратера. Специалисты связали рост активности вулкана с появлением трещины в его куполе. Тем не менее, действующий уровень угрозы - средний - в районе Попокатепетля изменен не был.
Вулкан, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных на территории Мексики. В ноябре 2017 года специалисты CENAPRED зафиксировали самый мощный всплеск его активности с 2013 года.