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В Тихом океане набирает силу угрожающий Китаю новый тайфун

Ему присвоено название "Трами"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 сентября. /ТАСС/. Новый, 24-й в этом сезоне тайфун, которому присвоено название "Трами", сформировался в Тихом океане к западу от Филиппин. Набирая силу, он постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая, сообщила в понедельник метеорологическая служба Тайваня.

По ее данным, скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с с порывами до 58 м/с, давление - 935 гПа.

По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая. В зоне непогоды также окажутся острова на юге Японского архипелага, предупредили синоптики.

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ФилиппиныКитай
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