На складах в Новосибирске произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Складские помещения сгорели на левом берегу Оби в Новосибирске рядом с жилым поселком Элитный - площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
"В поселке Элитный произошел пожар в 02:30 [22:30 мск] в здании складского назначения. На момент прибытия первого пожарного подразделения здание горело открытым огнем по всей площади и была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет, эвакуации не потребовалось. Площадь [пожара] составила 1800 кв. м", - сказали в пресс-службе.
К тушению привлекалось 46 человек и 14 единиц техники.
Как сообщалось ранее, на выгоревших складах в том числе хранили и фасовали орех. Как уточнили в пресс-службе, огонь частично повредил два склада и уничтожил один, общая площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушений в установке и использовании оборудования. "Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - отметили в пресс-службе.
Пожар в здании складского назначения произошел на левом берегу Оби в Новосибирске в поселке Элитный в 02:30 (22:30 мск). На момент прибытия первого пожарного подразделения здание горело открытым огнем по всей площади, и была угроза распространения огня на соседние здания. Погибших и пострадавших нет, эвакуации людей не потребовалось.