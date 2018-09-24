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Суд продлил домашний арест двум председателям комитетов парламента Якутии по делу о взятке

Фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из АО республики в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджета, сообщили в региональном МВД

ЯКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Якутский городской суд продлил на три месяца домашний арест двум председателям комитетов парламента Якутии, которые обвиняются в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в горсуде.

"Судья продлил срок домашнего ареста до 25 декабря обвиняемым Саввину и Уарову", - сказал представитель суда.

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Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решением суда 27 апреля председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, а также глава комитета по селу и АПК Дмитрий Саввин были отправлены под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Якутии по материалам УБЭПиПК регионального МВД и прокуратуры республики. По данным регионального МВД, фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджетных средств.

По версии следствия, обвиняемые в обмен на денежное вознаграждение от руководителя ОАО "Сахаплемобъединение" добились увеличения финансирования компании на 41,5 млн рублей в бюджете 2014 года. По показаниям руководителя компании, председатель бюджетного комитета парламента Александр Уаров получил от него в 2014 году 400 тыс. рублей, а Саввин - 500 тыс. рублей.

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