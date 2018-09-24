Суд в Челябинске отложил на 16 октября заседание по УДО экс-министра спорта региона

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Металлургический районный суд Челябинска в понедельник отложил на 16 октября заседание по ходатайству об условно-досрочном освобождении бывшего министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова, отбывающего наказание за взяточничество, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал лично Серебренников. В заседании он участвовал по видеосвязи. Прокурор ходатайствовал о том, чтобы заседание отложить.

"Отложить на 16 октября, на девять часов [07:00 мск]", - сказал судья.

В марте 2016 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Серебренникова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей. По данным СК, экс-министр с 2011 по 2013 годы получал от директоров спортивных клубов взятки за включение клубов в перечень команд, имеющих право на поддержку за счет средств областного бюджета, а также за подписание договоров о выделении им субсидий.