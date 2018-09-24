Выброшенный вулканом Эбеко пепел засыпал улицы Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Северо-Курильска (расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды) в понедельник ликвидируют последствия пеплового выброса вулкана Эбеко, произошедшего 23 сентября. Об этом сообщили ТАСС в администрации города в понедельник.
"Специальная машина моет улицы города. По возможности очищаем дома. <…> В учебных учреждениях раздают марлевые маски для лица", - рассказал собеседник агентства.
Пепловый выброс на высоту до 3,5 км над уровнем моря произошел 23 сентября. Шлейф распространился в южном направлении от вулкана на расстояние в пять километров.
Вулкан активизировался с середины ноября 2016 года. Эбеко расположен в 7 км к северо-западу от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.