Три человека погибли при столкновении трех автомобилей Toyota на мосту в Иркутске

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Три Toyota в ночь на понедельник столкнулись на мосту в Иркутске, погибли три человека. Предполагаемый виновник инцидента пытался скрыться, но был найден и доставлен в медицинское учреждение для проведения анализа на наличие алкоголя в крови, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Caldina, двигаясь по Иркутному мосту в Ленинский район, не справился с управлением и и допустил столкновение с Toyota Vista, которая следовала в попутном направлении. После этого водитель Caldina выскочил на встречную полосу и столкнулся с Toyota Allex", - рассказали в ведомстве.

По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 01:50. В результате инцидента на месте погиб пассажир Toyota Allex, водитель этого авто скончался в больнице, а пассажир Toyota Caldina умер в машине скорой.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.