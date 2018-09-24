В Северной Осетии задержаны подозреваемые в хищении денег из Пенсионного фонда

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Северной Осетии подозреваемых в хищении более 3 млн рублей из Пенсионного фонда. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, мошенники незаконного формировали пенсионные дела умерших людей, начисляя им пенсии.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия - Алания задержаны мужчина и три женщины, подозреваемые в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств Пенсионного фонда. По предварительным данным, злоумышленники незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке", - сказала Волк.

По ее словам, организатором мошеннической схемы стала бывшая сотрудница клиентской службы одного из управлений Пенсионного фонда по республике, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

"При обысках в домовладениях задержанных полицейские обнаружили свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов и других личных документов граждан, справки об осуществлении трудовой деятельности, доверенности на получение выплат, а также свыше 150 клише и печатей различных организаций, расположенных в том числе в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока", - добавила Волк.

Возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве, ущерб по которым превысил 3 млн рублей.