В Подмосковье задержаны мошенники, похитившие около 10 тонн рыбы на 5 млн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Московской области подозреваемых в хищении около 10 тонн свежемороженой рыбы на общую сумму 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержаны четверо мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что злоумышленники обратились в одну из компаний Санкт-Петербурга с целью закупки и доставки партии свежемороженой рыбы на территорию Московской области. После заключения договора поставщики доставили на склад, расположенный в деревне Апрелевка, более 9,5 тонн замороженного лосося, взамен правонарушители предоставили представителям фирмы фиктивные платежные поручения, подтверждающие факт оплаты груза", - сказала она, добавив, что впоследствии рыба была перегружена в другие машины и вывезена из хранилища в неизвестном направлении.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 5 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны полицейскими в Москве. Ими оказались жители Москвы и Нижнего Новгорода в возрасте от 40 до 52 лет", - отметила Петрова.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.