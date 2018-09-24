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Источник: женщина и подросток погибли на пожаре на складе в Мытищах

В тушении участвовали 56 человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли на пожаре, произошедшем в воскресенье в подмосковных Мытищах, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"Жертвами пожара на складе на Олимпийском проспекте в Мытищах стали женщина и 14-летняя девочка", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в подмосковном главке МЧС РФ, пожар на складе в Мытищах начался около 13:00 в воскресенье. Площадь возгорания составила 1 тыс. м, его удалось ликвидировать только спустя 16 часов. В тушении участвовали 56 человек, было задействовано 17 единиц техники.

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