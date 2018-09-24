Пять человек погибли в ДТП с участием "Газели" под Саратовом

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Газели" в городе Балаково Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"В городе Балаково в понедельник утром произошло столкновение легкового автомобиля и грузовой "Газели", в результате погибли пять человек, еще один получил травмы", - сказал Юрин.

Собеседник агентства уточнил, что сообщение о ЧП оперативному дежурному областной службы спасения поступило около 09:05 часов по местному времени (08:05 мск).

"В Renault Logan погибли четыре женщины и один мужчина. В "Газели" пострадал водитель, спасатели достали его из покореженного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - добавил Юрин.

В УГИБДД по области ТАСС сообщили, что виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель Renault Logan который "в пути следования не справился с управлением и допустил столкновение с "Газелью". Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.