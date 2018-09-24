Два человека погибли в результате происшествия с катером на реке под Саратовом

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате происшествия на реке в Саратовской области, еще одного удалось спасти. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В выходные в Энгельсском районе в протоках реки Печанка перевернулся катер "Казанка", внутри находились две женщины и мужчина. Одной из женщин удалось спастись, ее достали из воды очевидцы, тела двоих людей были обнаружены утром 23 сентября", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.