Полиция возбудила дело против рецидивиста, ранившего женщину и ребенка в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, который в минувшие выходные в ходе семейного скандала нанес тяжелые травмы пришедшей в гости женщине и, угрожая ножом, удерживал ее с шестилетним сыном. Была проведена спецоперация по освобождению потерпевших и задержанию подозреваемого. Об этом в понедельник сообщил ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"Неоднократно ранее судимый мужчина задержан, в отношении него из-за нанесенных женщине травм возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ближайшее время суд изберет меру пресечения, следователи будут ходатайствовать об его аресте", - сказал Корнаухов.

Как уточнили в понедельник ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, женщина продолжает находиться в реанимации 25-й клинической больницы скорой помощи, ее состояние тяжелое, ребенок находиться в 7-й больнице, его состояние стабильное.

Ранее в областном главке МВД сообщали, что в Дзержинском районе Волгограда вечером в субботу 33-летний житель поселка Гумрак выгнал из дома на улицу своих пожилых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. По имевшимся сведениям, женщина и ребенок были избиты.