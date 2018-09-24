Вице-президент Федерации кикбоксинга России отпущен из-под ареста под залог в 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов, обвиняемый в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств, отпущен из- под домашнего ареста в связи с внесением залога. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Челябинском областном суде.

Центральный районный суд Челябинска 15 августа поместил Касымова под домашний арест на два месяца. В конце августа суд изменил Касымову меру пресечения с домашнего ареста на залог в 1 млн рублей.

"Касымов внес залог в 1 млн рублей, в связи с чем он отпущен из-под домашнего ареста. В настоящее время он обязан являться по вызову следователя, дознавателя или суда, не препятствовать производтсву по уголовному делу, не совершать иных противоправных действий. Если такие факты будут установлены, залог будет обращен в доход государства по решению суда", - сказала представитель областного суда.

Касымов был задержан в Челябинске. По предварительным данным, он получил от Центра спортивной подготовки Челябинской области более 1 млн рублей для финансирования спортивных мероприятий, а после предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании средств, приложив ложные чеки по проживанию и питанию спортсменов.

Касымову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Присвоение или растрата".