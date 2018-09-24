Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Жительница Узбекистана погибла при опрокидывании машины на автодороге Ахтубинск - Нижний Баскунчак в Астраханской области в воскресенье. Еще четыре человека госпитализированы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне на автодороге Ахтубинск - Нижний Баскунчак местная жительница 1986 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Nissan Almera, не справилась с управлением", - уточнили в пресс-службе. Автомобиль опрокинулся.

В салоне находились четыре рабочих из Узбекистана. В результате ДТП гражданка Узбекистана 1978 года рождения от полученных травм погибла на месте, еще три ее соотечественника, а также водитель иномарки госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.