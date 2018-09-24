Источник: лидер "Христианского государства" вышел из СИЗО под подписку

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следствие изменило меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде в отношении лидера незарегистрированной организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда" и в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в понедельник осведомленный источник.

Ранее Хамовнический суд Москвы не нашел оснований для изменения Калинину меры пресечения и отклонил ходатайство Следственного комитета РФ об освобождении его под залог. Защита попросила суд отпустить Калинина под подписку о невыезде.

"Предельный срок заключения под арестом по тяжести (средняя - прим. ТАСС) вменяемого Калинину преступления составляет один год. Следствие не может ходатайствовать перед судом о продлении обвиняемому срока ареста, поэтому СК отпустил его под подписку", - пояснил собеседник агентства.

Официальными комментариями следствия ТАСС пока не располагает. В свою очередь в Хамовническом суде и Московском городском суде уточнили ТАСС, что материалы о продлении ареста обвиняемому в суд не поступали, а срок ареста Калинину в последний раз устанавливался до 23 сентября.

Изменить меру пресечения Калинину на залог следствие просило в связи с истечением срока содержания под стражей обвиняемого и со смягчением предъявленного ему ранее обвинения (с части 2 на часть 1 ст. 179 УК РФ "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения").

Изначально Калинину были предъявлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой") и по части 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Он был задержан 21 сентября 2017 года и ровно год находился в СИЗО. Расследование дела завершено, защита знакомится с его материалами.