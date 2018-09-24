Три человека погибли в ДТП на автодороге "Кола" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в понедельник в результате столкновения автомобилей на трассе федерального значения "Кола". Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 7:00 в Кировском районе Ленинградской области на 63 км автодороги "Кола" водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем Hyundai под управлением мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир (женщина) погибли", - говорится в сообщении.

Проводится проверка. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП движение по дороге федерального значения "Кола", связывающей Петербург и Мурманск, затруднено.