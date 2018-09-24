Россиянина задержали в Финляндии по делу об отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Один из двух людей, задержанных в Финляндии по делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, является гражданином России. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Наталья Вежливцева.

"Консульский отдел посольства России в Финляндии был своевременно уведомлен финской полицией о задержании в рамках упомянутого дела российского гражданина, данные которого не разглашаются в интересах следствия. Поддерживаем с полицией рабочий контакт. Задержанный российский гражданин имеет возможность связаться с нами, в случае необходимости окажем ему консульское содействие", - сказала она.

Финская Центральная криминальная полиция (KRP) сообщила вечером в воскресенье, что задержала двух человек и отпустила еще одного после обысков и допросов по делу об экономических преступлениях, одним из фигурантов которого является связанная с Россией компания.

Всего в общей сложности полиция допросила семерых. В ходе обысков были изъяты документы и устройства хранения информации, добавила полиция, не уточнив, о чем именно идет речь. Как сообщила газета "Хельсингин саномат", полиция максимум во вторник поставит вопрос о заключении их под стражу.

Обыски в течение двух дней

Полиция в субботу начала крупную операцию, в рамках которой, как сообщила газета Helsingin Sanomat, осуществляла обыски в том числе в помещениях связанной с РФ компании, расположенных на территории региона Варсинайс-Суоми и в архипелаге Турку. В KRP не раскрывают, о какой именно компании идет речь. В посольстве РФ в Финляндии сообщили, что у них пока нет комментариев по данной теме.

Операция проводилась в 17 точках, в ней участвовали около ста человек, были задействованы катера, вертолеты и самолеты финской Погранохраны. На это время в регионе Варсинайс-Суоми ввели запрет на полеты.

Полицейские сообщили, что фигурантом дела является финское акционерное общество, которое "подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро" и в использовании нелегальной рабочей силы. По информации "Хельсингин саномат", компания зарегистрирована в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС.

По сведениям газеты, обыски осуществляются также в расположенных в городе Парайнен помещениях компании Airiston Helmi Oy, которая специализируется на управлении недвижимостью. Издание утверждает, что у нее много связей с Россией. Так, в частности, компания, по данным Helsingin Sanomat, пыталась получить разрешение на место для посадки вертолетов для российских граждан, среди ее руководства ранее были россияне. Кроме того, по сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии якобы ранее были обеспокоены тем, что эта компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.