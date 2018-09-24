Три человека погибли в пожаре в Пензенской области

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку после пожара в Никольском районе Пензенской области, в котором погибли тр человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, пожар произошел вечером в воскресенье в частном доме, расположенном в селе Столыпино Никольского района. После того, как возгорание было потушено, спасатели обнаружили в доме тела двух женщин 1951 и 1973 годов рождения.

"После ликвидации возгорания их тела обнаружены в жилой комнате дома. В результате пожара также пострадал мужчина 1974 года рождения - сожитель одной из погибших. По имеющейся информации, он не находился дома в момент возникновения возгорания. Мужчина попытался войти в горящий дом, <...> получил множественные ожоги и был госпитализирован в Пензенскую городскую больницу, где впоследствии скончался", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки. "При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.