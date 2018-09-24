Возбуждено уголовное дело после пожара в Мытищах, где погибли женщина и подросток

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара на складе в Мытищах, где погибли женщина и подросток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области.

"В правоохранительные органы города Мытищи поступила информация, что в ходе тушения возгорания на территории складского помещения ООО "Снабсервис" обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения и ее дочери 2004 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, планируется назначение пожаро-технической экспертизы, проводятся допросы.

Ранее в подмосковном главке МЧС РФ сообщили, что пожар на складе в Мытищах начался около 13:00 в воскресенье. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, его удалось ликвидировать только спустя 16 часов. В тушении участвовали 56 человек, было задействовано 17 единиц техники. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате пожара погибли женщина и 14-летняя девочка.