Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели шестилетней девочки при пожаре, произошедшем в минувшую пятницу в частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела шестилетнего ребенка в одном из дачных домов в ходе ликвидации пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в ведомстве.

Следователи установили, что 34-летняя женщина, проживавшая в частном доме, затопила печь, и из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Женщина успела вынести из дома младшую дочь 2006 года рождения, но из-за сильного задымления не смогла спасти старшую, спавшую на втором этаже дома.

"По предварительным данным причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - добавили в СК.