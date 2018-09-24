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В Москве задержан телефонный террорист, "заминировавший" отделение полиции

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали лжетеррориста, сообщившего о бомбе, якобы заложенной в столичном ОМВД РФ по району Марьина Роща, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержан 28-летний безработный мужчина из Ставропольского края, который 20 сентября, находясь в Москве, по телефону сообщил о заложенном в здании ОМВД РФ по району Марьина Роща взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

В отношении телефонного террориста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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