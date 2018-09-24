Суд в Брянске на два месяца продлил арест двум полицейским, избившим задержанного

ТАСС, 24 сентября. Советский районный суд Брянска на два месяца продлил арест двум сотрудникам городского управления МВД, избившим задержанного. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь областного суда Галина Кубекина.

"Ходатайство следователей о продлении ареста двум сотрудникам управления МВД по городу Брянску удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен до 22 ноября 2018 года включительно", - сказала Кубекина.

Фамилии арестованных не сообщаются.

Двое сотрудников УМВД России по городу Брянску утром 16 июля 2018 года в своем служебном кабинете избили задержанного, у него был диагностирован разрыв селезенки. Потерпевший прооперирован и выписан из лечебного учреждения.

По факту произошедшего региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Как сообщалось, решением Советского районного суда сотрудники полиции были арестованы на срок до 22 сентября 2018 года.